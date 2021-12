Experter svarar: Strider vaccinpass mot grundlagen?

”JO får för närvarande in många anmälningar gällande införandet av s.k. vaccinpass”, så skriver JO på sin hemsida när du klickar sig in till deras anmälningsformulär.

JO hade under onsdagen registrerat drygt 9 300 anmälningar som rör vaccinationsbevis, vilket är vad de normalt brukar få in under ett helt år.

Enligt Anders Jansson som är informationsansvarig på JO är mängden anmälningar ovanlig.

– Det påverkar självklart vår organisation. Just nu är fyra föredragande jurister avdelade för att enbart arbeta med att läsa dessa anmälningar.

Uppmanas att anmäla på sociala medier

På sociala medier uppmanar grupper privatpersoner att JO-anmäla de nya covidpassen.

”Om vi ska ha någon chans att få stopp på detta, att vi inte förfaller ännu mer i en diktatur, ska vi göra något nu” skriver en medlem i Facebookgruppen ”Folkets rättigheter i samhället”. En annan skriver: ”Bara början på statens övergrepp.”

Att vaccinbevis är diskriminerande och bryter mot grundlagen är argument som används i anmälningarna säger Nathalie Stenmark, JO-handläggare.

– Båda argumenten förekommer.

