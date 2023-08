FHM öppnar för att ändra rekommendation om covid-vaccin

Just nu rekommenderas alla över 50 år att ta en dos vaccin mot covid-19 under perioden 1 mars 2023 till 29 februari 2024, oavsett hur många doser man tagit tidigare. Personer över 80 rekommenderas ta två doser under samma period.

I Sveriges grannländer har däremot åldern för rekommendationen höjts till 65 år och uppåt och det är någonting som Folkhälsomyndigheten nu utreder om även Sverige ska ta efter.

– Vi bygger på ett skydd hela tiden, i princip alla i den vuxna befolkningen har antingen haft covid eller är vaccinerade flera gånger, säger Tegmark Wisell.

– Det lutar åt att vi kanske kommer att ändra oss, säger hon och poängterar att utredningen om det inte är färdig än.

Vänta med vaccinet till hösten

Då ett uppdaterat vaccin kommer till hösten uppmanar Folkhälsomyndigheten att de som är äldre och tänkt vaccinera sig inte gör det nu – utan väntar till oktober då det nya vaccinet förväntas finnas tillgängligt.

– Det är mer anpassat till de varianter som nu sprids. Det tidigare vaccinet ger också ett bra skydd men vi bedömer att det är bättre att vänta av flera skäl, säger Karin Tegmark Wisell.

Befarar ökad smittspridning i vinter

Det är inte bara för att det nya vaccinet bättre matchar varianterna som sprids som man uppmanas vänta med att ta vaccinet. Smittspridningen av coranaviruset bedöms även öka något under vintern och det bäst att vaccinera sig i anslutning till när det är som mest smittspridning.

– Då har man ett gott skydd över hela säsongen, säger hon.