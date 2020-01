V beredda att förhandla med M om välfärden

En tydlig indikator på detta är enligt Kristersson kommunernas ekonomi, med många kommuner som varnar för underskott och nedskärningar.

-Det har blivit väldigt tydligt under hösten, säger han.

Låga statsbidrag till kommuner

Kristersson nämner demografiska problem, integrationsproblem som staten lämnar över på kommunerna och lägre skatteintäkter när arbetslösheten ökar.

-Och så har vi uppenbara problem med för låga statsbidrag till kommunerna, tillägger han.

Samtidigt vill Kristersson se mer satsningar mot vad han beskriver som ett våldsproblem.

-Vi ser akuta problem i välfärden och stora akuta problem när det gäller den otrygghet som börjar breda ut sig snabbt i Sverige, säger partiets ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson.

V kräver besked – annars samarbete med högerpartier

Under V:s presskonferens kräver Jonas Sjöstedt ett snart besked – redan under rmorgondagen – av extrabidrag till kommunerna och regionerna.

– Vi är på väg in i en välfärdskris – vi vill snarast ha besked om extrapengar till kommuner. Minst tio miljarder extra är vårt krav, säger han.

Om regeringen nonchalerar kraven och inte ger besked så kommer V att sätta sig ner med M och Kd och förhandla upgger Sjöstedt.

Utspelet var förväntat enligt SVT:s Elisabet Marmorstein.

– Men hur detta ska finansieras verkar de olika partierna inte vara helt överens om, säger hon i SVT:s direktsändning.