May: Rösta på mitt avtal

Theresa May har ännu inte gett upp, även om motståndet i parlamentet är fortsatt stort.

Huvudargumentet är det samma som förut: det avtal som ligger på bordet är det som gäller. Om inte det får stöd riskerar landet att krascha ut ur EU den 29 mars.

– Det enda sättet att undvika ett avtalslöst läge är att rösta på mitt avtal, säger May i onsdagens frågestund i parlamentet.

– Vi har ett bra avtal på bordet. Nödlösningen (om Nordirland) kommer inte att behöva användas, och om den gör det kommer det bara att vara tillfälligt, säger May.

Samtal med EU?

Just nödlösningen – kallad back stop på brexitengelska – är stadigt det stora stridsämnet. Nödlösningen är till för att garantera en fortsatt öppen gräns mellan Irland och Nordirland, för att säkra den fredsuppgörelse 1998 mellan republikaner och unionister som satte stopp för 30 år av våld och terror. Motståndarna befarar dock att nödlösningen kan ”låsa fast” Storbritannien i EU:s regler på obestämd tid.

Det hoppas Theresa May komma runt genom att ge parlamentet större inflytande.

– Om inte en framtida relation (med EU) är klar i december 2020 kommer parlamentet att få avgöra om vi ska förlänga övergångsperioden eller gå in i nödlösningen, lovar May i underhuset.

– Jag har varit i kontakt med olika EU-ledare. De här diskussionerna har visat att fortsätta klarlägganden om nödlösningen är möjliga och de samtalen kommer att fortsätta de närmaste dagarna, säger May.

Kritik från unionister

Regeringen lovar också att framöver ålägga sina ministrar att ”först söka en överenskommelse” med det regionala nordirländska parlamentet i frågor om nödlösningen.

Fast det imponerar föga på det ärkekonservativa unionistpartiet DUP, vars stöd är nödvändigt för att ge Mays regering majoritet i parlamentet.

”Kosmetika och meningslöst”, säger DUP i ett uttalande enligt Reuters.

De brittiska parlamentsledamöterna fortsätter nu sin brexitdebatt med siktet inställt på en avgörande omröstning om utträdelseavtalet på tisdag nästa vecka, den 15 januari.

Om inte May får sin vilja igenom där lovar oppositionsledaren Jeremy Corbyn att ”nästan omedelbart” kräva en misstroendeomröstning mot May, rapporterar tidningen The Guardian.

Kräver snabba besked

Att Mays ställning inte är stark bevisas av två tunga förluster för regeringen i parlamentsomröstningar sent i tisdags och på onsdagen.

Bland annat ställs nu krav på att May, om hon förlorar avtalsomröstningen, måste lämna besked om hur hon tänkt gå vidare med brexitfrågan redan senast den 21 januari.

Dessutom kommer regeringen att behöva parlamentets godkännande för de tunga ekonomiska åtgärder som behöver vidtas om det blir ett läge utan avtal med EU.

Anhängarna bakom sistnämnda krav hoppas att det ska förmå May att göra allt för att undvika ett avtalslöst utträde. Samtidigt är ändå ett avtalslöst läge fortsatt en möjlighet – och till och med önskvärt av några av de mest hårdföra brexitförespråkarna.