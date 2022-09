MSB varnar för stora risker med vinterns elbrist: ”Dålig beredskap”

Risken för effektbrist i det svenska elnätet i vinter har ökat ytterligare, enligt Svenska kraftnät. Det efter att Vattenfall meddelat att stoppet på Ringhals 4 förlängs till den 31 januari nästa år.

Normalt kan vi i Sverige importera el under vinterdagar när elproduktionen i landet inte räcker till. Men stoppet på Ringhals, sanktionerna mot Ryssland, minskad elproduktion i Frankrike och låga nivåer i vattenmagasin i Norge är faktorer som påverkar Sverige och gör att det kan krävas att vi håller igen på el under kalla dagar och under kortare perioder kopplar bort elanvändare från elnätet.

Det är något som aldrig tidigare hänt i Sverige och riskerar att påverka vardagen för många hushåll och företag.

– Om det sker skulle det vara en väldigt stor förändring som naturligtvis skulle få stor uppmärksamhet, säger Niclas Damsgaard, chefsstrateg på Svenska kraftnät.

MSB: Dålig beredskap i Sverige

Lås till fastigheter, trafikljus, spårvagnstrafik, värme och elektronisk kommunikation är några funktioner som riskerar att stanna vid bortkoppling, konstaterar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

– Tyvärr är beredskapen överlag väldigt dålig. Redan 2011 identifierade vi 50 000 elberoende samhällsviktiga verksamheter i Sverige. Väldigt få av dem har reservkraft i dag. Konsekvensen blir att många verksamheter, butiker och företag helt enkelt stänger av vid strömavbrott för att det inte finns en plan b, säger Jan-Olof Olsson, handläggare inom försörjningsberedskap på MSB.

– För personer som har livsuppehållande maskiner i hemmet och hemsjukvård är det alltid en risk om det blir strömavbrott. Även om man har reservkraft är det en överkoppling som ska ske, säger han.

Uppmaningen: Dags att börja spara

Regeringen har föreslagit att myndigheter ska se över hur man kan spara på el. Men både MSB och Svenska kraftnät tycker det är dags att även privatpersoner börjar spara el för att lindra vinterns elkris.

– Kan man spara på el på olika sätt så bör man göra det, primärt av ekonomiska skäl men det hjälper också systemet, säger Niclas Damsgaard.

– Spara på energi ska man alltid göra och när vi nu ligger på marginalen är det bra om man försöker dra ned på förbrukningen för att undvika den här situationen, det är ett naturligt steg i den krisberedskap som finns, säger Jan-Olof Olsson.

Hör Niclas Damsgaard och Jan-Olof Olsson i videon ovan om varför svenskar bör spara på elen.