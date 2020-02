Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Nostalgi-TV: Minns du hur man deklarerade förr? Foto: SVT Arkiv

Nostalgi-TV: Minns du hur man deklarerade förr?

Karnevalstämning utanför Skatteskrapan , korvgubbar som trängs med kokosbollsförsäljare och lagbrytare som lämnar in deklarationen för sent. Så här såg det ut förr i tiden när blanketten skulle lämnas in.

