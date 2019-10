Pensionssparare misstänks ha blivit lurade på 137 miljoner

Åtalet som väcktes i oktober 2018 rör affärer som skedde 2012 mellan bolaget Svensk fondservice, senare Allra, och Oak Capital i Förenade arabemiraten.

Enligt Thomas Hertz vid Ekobrottsmyndigheten, erbjöd sig Oak Capital att betala 100 miljoner kronor till Allras grundare för att genomföra affären.

Patrick Siegbahn har tidigare arbetat som finansanalytiker och driver nu nättjänsten Småspararguiden.

– Just den här affären är lågt hängande frukt. Det finns väldigt gott om bevis. Dessutom är det inte bara trolöshet mot huvudman och utan också grovt mutbrott, där åklagaren menar att de två bolagen gjort upp med varandra, säger han.

Patrick Siegbahn har granskat Allra och larmade Finansinspektionen i Luxemburg redan i november 2016. Han är övertygad om att det blir fler rättegångar framöver.

Är på plats

Brottsmisstankarna gäller grovt mutbrott, grovt tagande av muta, trolöshet mot huvudman och penninghäleri. Totalt fyra personer är åtalade i härvan, en av dem Allras vd Alexander Ernstberger.

Han finns nu på plats tillsammans med övriga tre åtalade. Intresset är stort för rättegången och samtliga platser är fyllda.

Enligt åklagaren har de två Allra-grundarna, en av dem Alexander Ernstberger, begärt och godtagit löfte om en muta eller en otillbörlig förmån på drygt 101 miljoner kronor.

Enligt åtalet har minst 137 miljoner kronor av pensionsspararnas pengar försvunnit från fonderna hos Svensk fondservice. Över 100 000 pensionssparare hade pengar i fonderna som var valbara inom premiepensionssystemet.

Förnekar brott

Alexander Ernstberger förnekar precis som övriga misstänkta brott och bestrider ansvar, säger hans advokat Carl-Johan Malmberg.

Grundtanken i försvaret är att det här är en vanlig affärstransaktion eftersom spararna faktiskt tjänade på affären.

– Det är fakta att spararna tjänat pengar på den här transaktionen. Men det spelar ingen roll om man gjort en vinst. Det skulle vara som att det är ok att sno en persons plånbok för att personen just vunnit på lotto. Och just den här typen av instrument är mer är en slags trisslott. Jag har aldrig sett en fond investera på det här viset, säger Patrik Siegbahn.

Huvudförhandlingen beräknas vara klar i början av december.