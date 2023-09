Polisen svarar efter kritik mot insatsen i Rosengård

I söndags utbröt våldsamma upplopp i Rosengård i Malmö. Bland annat sattes flera bilar i brand och maskerade personer kastade sten mot polisen. Händelsen inträffade efter en koranbränning vid stadsdelen Värnhem.

Flera boende i Rosengård anser att polisinsatsen var alltför passiv och saktfärdig, men Petra Stenkula, polisområdeschef i Malmö, försvarar agerandet.

– Det som gick bra var att vi kunde begränsa upploppet till en begränsad del av stadsdelen Rosengård, och vi behövde inte använda mer våld än vad som var nödvändigt. Vi har ingen i allmänheten som har kommit till skada och heller ingen i polispersonalen som har kommit till skada. Det vi har är materiella skador som tyvärr har drabbat de enskilda väldigt hårt, säger hon i Aktuellt.

Jämför med påskupploppen

Hon jämför med påskupploppen i fjol när våldsamheterna spreds till andra platser, personer skadades och en skola började brinna. Då fick polisen ta till både tårgas och varningsskott.

– En sådan situation ville vi inte se den här gången, säger Petra Stenkula.

Även justitieutskottets ordförande Richard Jomshof (SD) har riktat kritik mot polisen.

”Detta är under all kritik. Polisen måste naturligtvis agera kraftfullt när situationer som denna uppstår. Att delta i upplopp, kasta sten och bränna bilar måste ge konsekvenser. In med kravallpolis, fängsla och utvisa i de fall det är möjligt”, skriver han på X, tidigare Twitter.

En anhållen

Petra Stenkula svarar att hon och många andra som ledde insatsen har stor erfarenhet av upplopp.

– Man måste analysera varje situation och varje plats för sig och det går inte att sitta på läktaren och bedöma hur den skulle ha hanterats.

En person har anhållits än så länge. Nu ska polisen fortsätta att analysera övervakningsvideor och försöka identifiera våldsverkarna.

– Vi har flera frihetsberövande som kommer att ske i denna och nästa vecka, säger Petra Stenkula.