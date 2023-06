Nio anmälningar om polisens presskonferens – nu lägger JO ned ärendena

JO fick in sammanlagt nio anmälningar efter presskonferensen, där polisens utredare Runar Viksten framförde kritiska slutsatser om en av de granskade polischeferna, Mats Löfving, som senare hittades död i sitt hem.

I sitt beslut skriver JO Per Lennerbrant att JO hämtat in handlingar från en rad andra myndigheter, och att åklagare kommit fram till att det inte framkommit något som ger anledning att anta att det förövats något brott som faller under allmänt åtal.

Han konstaterar också att ärendet just nu är föremål för en granskning av Arbetsmiljöverket.

”Inte tillräckliga skäl”

”JO:s granskning är av rättslig art och avser främst en kontroll av att myndigheterna har följt de regler som gäller för förfarandet. Granskningen är inte avsedd att föregripa eller ersätta den granskning som förekommer hos andra myndigheter” heter det.

Mot bakgrund av åklagarens bedömning och Arbetsmiljöverkets utredning ”finns det inte tillräckliga skäl för mig att fortsätta utredningen, eller göra något uttalande” skriver JO, och avslutar därmed ärendena.

