Juridikprofessor efter SVT:s avslöjande: ”Brottslingar går fria och oskyldiga döms”

Under tordagen berättade SVT att NFC, den del av polisen som analyserar all teknisk bevisning från brottsplatser, har ett gränsvärde för analyser av dna-spår. Om halten av dna går under en viss gräns görs i regel ingen fullständig analys av spåret, utan spåret läggs i en frys i källaren hos NFC.

Men att många dna-spår inte blir färdiganalyserade känner stora delar av rättskedjan inte till.

– Det här betyder att brottslingar går fria och ännu värre att oskyldiga blir dömda, säger juridikprofessorn Minna Gräns.

Hon har granskat fall av grova brott där hon har upptäckt allvarliga brister i NFC:s analyser av den tekniska bevisningen.

– Människor sitter fängslade trots att de är oskyldiga och trots att vi inte vill inte tro att sådant sker i Sverige.

”Ta upp dna-proverna ur frysen”

– Nu måste vi ner i frysarna hos NFC. Om dna-proverna verkligen finns kvar där ska dom upp och analyseras på nytt. Det finns ju hundratals personer i landet som vill en få ny prövning, säger hon.

– Det får kosta vad det ska och ta den tid det tar men det ska göras. Nu är det tid för självrannsakan, inte bara hos NFC utan även hos polis- och åklagarmyndigheten, säger Gräns.