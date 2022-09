Professorn: ”Svårt för de rödgröna att ta igen det här”

Klockan 13 på måndagen var 6264 av totalt 6578 valdistrikt i Sverige räknade. Ulf Kristerssons regeringsunderlag bestående av KD, L och SD innehade då 175 mandat, vilket kan jämföras med 174 mandat för S, V, MP och C. Ett styrkeförhållande som stått still under morgonen och förmiddagen.

Svante Linusson, professor i matematik på KTH och även aktiv inom Centerpartiet, betonar att det handlar just om mandat och inte om procent. Ett mandat motsvarar cirka 20 000 röster. Och mellan de två blocken skiljde det vid lunchtid cirka 47 000 röster, vilket på papperet ser ut att vara ett mandat.

Ett parti som får 10 procent i ett proportionellt valsystem som Sveriges ska också ha 10 procent av platserna i riksdagen. Men 10 procent av 349 platser är 34,9 mandat. Därför avrundas mandaten till ett heltal.

I valnattsresultatet föll det sig att V, C och MP:s mandat avrundades uppåt medan till exempel M:s avrundades nedåt, förklarar Svante Linusson.

– Det är därför jag tror att det blir svårt för de rödgröna att ta igen det här, säger han.

”Långt ifrån att nå nästa mandat”

Men ännu återstår ett flertal valdistrikt. Även över 200 000 förtids- och utlandsröster ska räknas till på onsdag. Samtidigt ska en kontrollräkning genomföras.

Traditionellt sett brukar utlandsröster vara till fördel för borgerliga partier.

– De som brukar gå bakåt är Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Sedan brukar andra partier gå fram, framför allt Miljöpartiet. Men det är ganska långt ifrån att nå nästa mandat. Just nu är det Moderaterna som ligger närmast att ta det mandatet, och det skulle inte utgöra någon förändring i majoriteten, säger Svante Linusson.

”Måste skeva till sig”

Mikael Gilljam, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, vill inte spekulera i utgången. Han konstaterar att det är mycket jämnt mellan de två blocken men att mycket pekar på att det kan bli tufft för de rödgröna att vinna över mandat i den återstående räkningen av förtids- och utlandsröster.

– Det ska väldigt mycket till om de här sista rösterna, även om de är 230 000 – 240 000 i år och fler i andel, ska påverka. Det måste skeva till sig, säger Mikael Giljam.