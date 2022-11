Svenska kraftnät uppmaning till svenskarna: ”Sänk kurvan”

Dagspriset på el väntas stiga till en rekord på 4:25 kronor per kilowattimme under onsdagen, samtidigt som den tillfälliga stängningen av Oskarshamn 3, och den iskylan som drar in över Sverige nästa vecka, kan pressa upp elpriset till ännu fler rekorder.

Svenska kärnkraft kommer dock nu med en rekommendation som kan sänka priset på din elförbukning – och vara bättre för miljön.

Lösningen heter återigen att ”platta ut kurvan”.

– Här handlar det dock om att försöka sprida ut elförbrukningen, så att den inte sker på de timmarna då användningen brukar vara som högst, säger Pontus de Maré, driftchef på Svenska kraftnät,i kvällens Aktuellt.

Hör honom förklara hur du kan tänka kring din elförbrukning när priserna är så höga.