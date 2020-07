Foto: Johan Nilsson / TT

SAS ställer in resor till Grekland

Alla flyg till Grekland till och med den 15 juli ställs in, meddelar SAS. Även Tui:s andra charterplan som skulle lyft på torsdag ställs in sedan grekiska myndigheter dragit in tillståndet.

– Vi fick besked under eftermiddagen om att de grekiska restriktionerna gäller fram till den 15 juli, så alla våra flighter fram tills dess ställs in, säger Karin Nyman, kommunikationsdirektör på SAS. Grekland har sedan flera dagar tillbaka meddelat att direktflyg från Sverige inte skulle tillåtas förrän efter den 15 juli, men enligt Karin Nyman fanns fram till i dag en förhoppning om att restriktionerna skulle släppas efter diskussioner mellan svenska och grekiska myndigheter. Sveriges ambassadör i Grekland, Charlotte Sammelin, säger till TT att det fortfarande är möjligt för svenskar att ta sig till Grekland på andra sätt. – Det hela handlar om att just nu sitter grekiska experter, deras smittskyddsteam, och utvärderar situationen i Sverige under de två veckorna fram till 15 juli. Tills de har en tydligare bild vill de reducera antalet ankomster från Sverige och det handlar inte om att svenskar inte får resa in, utan det handlar om att minska antalet ankomster från Sverige. Så man kan ta sig in andra vägar, om man vill, och det går bra, säger Charlotte Sammelin. Tui-flyg inställt Tui har också tvingats ställa in det flyg som planerades lyfta på torsdag, sedan företaget hamnat i blåsväder i slutet av förra veckan. Då skickades ett första charterplan ned med såväl journalister och Tui-medarbetare som svenska turister, efter att man lyckats förhandla fram ett undantag från reglerna med den grekiska regeringen. Men när flyget väl landade visade det sig att undantaget inte var helt förankrat på Rhodos, där många blev förvånade över att svenska turister kommit ned. Nu har den grekiska regeringen dragit tillbaka tillståndet för det andra planet, säger Adam Györki, presschef på Tui Sverige, som åkte ned till Rhodos med det första planet. – Vi hade tillstånd att flyga två flyg. Det flyg som ska hämta upp oss på torsdag skulle ha med sig ytterligare gäster. Det tillståndet vi hade fått har nu dragits tillbaka. Den huvudsakliga orsaken är att det blivit en så stor mediestorm kring de här flygen. Regeringen tycker inte att det är värt det, säger Adam Györki. Resebolaget kommer att flyga ner ett tomt plan för att hämta hem de svenska turister som nu finns på Rhodos. Den som köpt biljett till avgången på torsdag får välja mellan att få pengarna tillbaka eller resa vid ett senare tillfälle. ”Inga problem på lång sikt” Adam Györki tror inte att kontroversen med de två Tui-flygen kommer påverka relationen mellan researrangörerna och den Grekland, och menar att de flesta greker välkomnar de svenska turisterna. Han får medhåll av Didrik von Seth, generalsekreterare för svenska researrangörsföreningen, SRF. – Hundratusentals svenskar reser till Grekland varje år. Det är viktigt för ekonomin och det förstår var och en som arbetar med turism i Grekland. Det kommer inte innebära några problem på lång sikt. Svenskar är välkomna, vi bidrar väldigt mycket till den grekiska ekonomin, säger Didrik von Seth. Dela på Facebook Dela på Twitter

