Stökig start på nya året – raket sköts in i en lägenhet

Det brann på flera platser runt Göteborg när 2019 ringdes – och smälldes – in. Polis och räddningstjänst fick rycka ut på ett flertal larm om bränder.

I Angered nordöstra delen av staden utbröt en kraftig lägenhetsbrand

– Där är det folk som har hoppat från fönster i fastigheten som brinner, säger Morten Gunneng, vakthavande befäl vid polisen i region väst, till GT.

– Det är en lägenhet som brunnit. Skadorna är begränsade. De som hoppade var sådana som bodde i andra lägenheter. De gjorde en egen evakuering av huset. Ingen blev skadad.

Dessutom rapporterades sammanlagt 17 bränder i bilar och containrar i Göteborg under årets första två timmar. Hur många som orsakats av fyrverkerier var dock oklart.

Stopp för pendeltågen

Vid Handens pendeltågstation i Haninge började ett flertal personer slåss och när de kom ner på spåren stoppade tågledningen all trafik som passerade stationen, såväl norr- som södergående. Tågstoppet hävdes 01.20 och trafiken uppges åter rulla som normalt. Polisen kunde inte uppge om någon skadades vid tumultet.

Även Rågsveds tunnelbanestation stängdes under kortare tid på grund av bråk, och tågen tvingades köra förbi utan att stanna.

– Det var ungdomsgäng som sköt raketer mot varandra och ordningsvakterna och det gick inte att upprätthålla säkerheten, säger Eva Nilsson, presstalesperson vid polisen, till TT.

Under årets första timmar besköts även polisen med raketer och smällare på flera platser i Stockholm.

– Det har varit flera sådana incidenter efter midnatt, säger Eva Nilsson.

Inga personskador har rapporterats.

Lägenhetsbrand

I Malmö sköts en raket in i en lägenhet knappt en timme före tolvslaget. När räddningstjänsten kom till platsen brann det såväl inne i lägenheten som på balkongen. Ingen person befann sig dock i lägenheten. Det var den andra raketen som kom in i en lägenhet i staden under kvällen.

– På något sätt har raketen tagit sig in genom balkongen, om den har krossat en fönsterruta vet jag inte, säger Torbjörn Krokström, på räddningstjänsten Syd till Sydsvenskan.

Runt om i landet har det även rapporterats om ett flertal spisbränder.

I Tensta i Stockholm kallades räddningstjänsten till en lägenhet med en befarad brand. Det visade sig vara en mindre brand på en spis som var under kontroll.

Även i Karlstad och Kristianstad larmades om liknande incidenter. I Karlstad fick två pojkar föras till sjukhus med lindriga skador efter att de själva släckt branden. Även branden i Kristianstad släcktes av personer i lägenheten.

– Det var en mindre spisbrand, någon som misslyckats med sin matlagning, säger Lars-Åke Lindell, räddningsledare på brandkåren i Broby, till Kristianstadsbladet.