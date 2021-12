Tåg och skolskjutsar ställs in inför nya ovädret

I går hade SMHI utfärdat en röd varning för första gången sedan man införde det nya varningssystemet. Men SMHI mildrade varningen till orange, på grund av en liten förskjutning i lågtryckets bana som gör att det hamnar lite längre söderut. Ovädret ser ändå ut att kunna ställa till med omfattande problem.

– Det kan komma en stor mängd snö här, lokalt kan det komma upp till 30 centimeter, säger Anna Palmgren, reporter på SVT Halland, som på onsdagsmorgonen är på plats i Laholm.

Kommunen aktiverar krisledningsgrupp

I Halland har på onsdagen vissa tågavgångar ställts in och ersätts med buss och i Laholm har kommunen dragit i gång krisledningsgruppen för att förbereda sig för ovädret, berättar kommunens stabschef Fredrik Nilsson.

– Vi har också förberett oss för att socialtjänsten ska kunna ta in äldre personer som behöver sjukvård som kräver elektrisk utrustning, om det bli strömavbrott kan vi ta in dem till särskilda boenden, säger Fredrik Nilsson.

Under gårdagen inträffade en rad trafikolyckor efter snöfall i Syd- och Västsverige – bland annat körde en gristransport av vägen utanför Tomelilla på Österlen och köer uppstod kring Hallandsåsen då lastbilar hade svårt i backarna. På en del håll i Skåne ställs på onsdagen tågavgångar och skolskjutsar in på grund av det nya oväder som drar in.

– Nu på morgonen har det börjat blåsa och kommer lite snö. Det är ganska halt på vägarna men har ännu inte rapporterats in några olyckor, säger Susanne Nord, reporter på SVT Skåne, som är på plats i Lund.