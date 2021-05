Terrorforskaren: Extremisterna rekryterar öppet utan motstånd – en katastrof

Det började redan 2012. Terrorforskaren Magnus Ranstorp varnade myndigheter för att personer åkte från Sverige för att gå med i islamistiska organisationer i Syrien. Inget hände för att stoppa resorna.

Två år senare när IS så kallade Kalifat hade utropats fortsatte personer från Sverige att resa till Syrien, nu för att ansluta till IS. Magnus Ranstorp fortsatte att slå larm. Även då hände mycket lite. Både för att stoppa de radikala miljöerna och resorna till IS.

300 svenskar anslöt sig

I dag vet vi att 300 svenskar reste för att ansluta till världens värsta terrororganisation. Och att Sverige ligger i topp i Europa, trea per capita när det gäller personer som anslutit till IS. 150 av de som reste har kommit hem. Nästan ingen har dömts. Och miljöerna där de radikaliserats finns kvar, konstaterar Säpo i sin senaste årsrapport. Samtidigt som återvändarna bedöms ha både förmåga och erfarenhet för att begå attentat.

– Alltså det har varit en kedjereaktion av senfärdighet på alla olika plan och olika fronter. Det har varit i princip en katastrof. Framför allt på det förebyggande området, men också vad gäller lagstiftning. Säpo gör ett bra jobb. Men de kan inte ensamma stoppa den våldsbejakande islamismen, säger terrorforskaren Magnus Ranstorp.

”Helt verklighetsfrånvänt”

Samtidigt som resorna till Syrien började ta fart så har den våldsbejakande islamismen i Sverige stadigt ökat. Från att det för tio år sedan fanns ca 200 våldsbejakande islamister finns det i dag omkring 2 000.

– För mig är det helt verklighetsfrånvänt och ett svek mot samhället i hur man har hanterat detta. Jag blir väldigt arg när jag tänker på alla förlorade år, säger Ranstorp.

Anhöriga har bett om hjälp

Magnus Ranstorp berättar att anhöriga vänt sig till honom för att få hjälp att stoppa sina barn från att resa till Syrien. Och de föräldrar SVT intervjuat vittnar om hur svårt det är att på egen hand nå någon som radikaliserats.

– De har varit desperata. Det visar lite grann att de vänder sig till en forskare, när de inte kan få hjälp av myndigheterna. Det har inte varit lätt att säga det finns ingen hjälp att få.

Många muslimska föräldrar har varit väldigt oroliga, har de skäl att vara oroliga i dag?

– De har definitivt skäl att vara oroliga än i dag för detta för radikaliseringen och rekryteringen pågår i dag just nu. Jag har åkt ut till de här områdena de senaste tio åren och sett hur utvecklingen blir bara värre och värre, säger Magnus Ranstorp.