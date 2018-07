Tio frågor och svar om Sveriges skogsbränder

Hur startade bränderna?

Främst har bränderna startats på grund av torkan och värmen som i år är extrem jämfört med vad vi i Skandinavien är vana vid. Sedan i maj har det varit 10 – 50 procent mindre nederbörd än vad det brukar vara.

Några bränder har dock blossat upp efter att folk bryter mot eldningsförbudet. Det kan röra sig om cigarettfimpar som inte släckts ordentligt samt eldning av material i trädgårdar.

Hur många bränder är just nu i gång?

Just nu brinner det på drygt 40 platser i landet. Hos SOS Alarm finns det 44 ärenden som klassifieras som brand i terräng. En siffra som man tror kommer att öka under onsdagen. I juli har det varit cirka tre gånger så många ärenden jämfört med samma period förra året.

Kan man anmäla sig som frivillig i bekämpningen av skogsbränder?

Flera individer har redan nu anmält sig som frivilliga, om du vill göra detsamma är det enklast att vända sig till ditt berörda områdes räddningstjänst.

I Ljusdals kommun kan man ringa 076-7679819, eller mejla krisinfo@ljusdal.se.

I Härjedalens kommun ombeds frivilliga mejla kommun@harjedalen.se eller kontakta Frivilliga resursgruppen, FRG.

I Ragunda kommun ombes frivilliga mejla erbjudanden om resurser till kundcenter@ragunda.se.

Påverkas trafikläget av skogsbränderna?

Ja, enligt Trafikverket berörs flera olika vägar av varningsgraden ”mycket stor påverkan” som innebär att trafiken på flera håll leds om, eller att vägar stängs av helt.

Får man grilla?

Om ett eldningsförbud har utfärdats i området där du bor och du vill grilla, så får grillning endast ske i anpassade grillar och vid iordningsställda grillplatser där det inte finns någon spridningsrisk. Engångsgrillar får då inte placeras direkt på marken och förbudet gäller både på allmänna platser samt hemma på tomten.

Var gäller det eldningsförbud just nu?

Eldningsförbud har utfärdats i samtliga län i landet. Det innebär att det i berörda områden inte är tillåtet att elda utomhus. Det kan dock skilja i vad som innefattas av förbudet i olika kommuner, är du osäker på vad som gäller där du befinner dig kan du kontakta aktuell kommun. Att bryta mot eldningsförbudet kan leda till böter.

Hur släcker man en skogsbrand?

Det finns flera metoder. De två som är de vanligaste för att bekämpa skogsbränder är dels en torr, dels en våt. Den torra metoden går ut på att man gräver upp en jordsträng, som elden då inte kan krypa över. Man fäller också träd och buskage. Den våta metoden innebär att man släcker branden med vatten, exempelvis med brandbil eller vattenbombning.

Varför har Sverige inte några egna vattenbombningsplan?

Enligt inrikesminister Morgan Johansson (S) är det en kostnadsfråga. Planen är dels för dyra och skulle dels inte används så ofta i Sverige, men Johansson menar att EU borde ha sådana plan som placeras på olika platser i Europa. Sveriges brandberedskap har samtidigt kritiserats.

Kan man skydda sig från skogsbränderna på något vis?

Det första som bör göras är att varna andra i närheten om man upptäcker en brand. Därefter bör man förlytta sig till en säker plats så snabbt som möjligt och ringa 112. Finns det en risk att brandrök når området där du bor, stäng fönster, dörrar och ventilation. Håll också mobiltelefonen laddad så att du går att nå men också kan ringa efter hjälp vid behov.

Var finns det information om skogbränderna på andra språk än svenska? (Where can you find information about the forest fires in other languages besides swedish?)

På hemsidan krisinformation.se finns information tillgänglig på flera olika språk, bland annat arabiska, persiska och somaliska. If you want information about the forest fires in english, you can find it here.