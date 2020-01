Trots satsningar och utfästelser – notan för inhyrd vårdpersonal fortsätter växa

Hyrpersonalen är på många håll nödvändig för att hålla igång vården, men det är också en dyr lösning som anses öka patientriskerna.

2016 visade en SVT-granskning att kostnaderna för inhyrd vårdpersonal fördubblats på fem år, trots en rad projekt för att bryta utvecklingen. Då lanserades en ny satsning där regionerna gemensamt skulle göra sig oberoende av hyrpersonal till den 1 januari 2019.

Ansvariga politiker menade att denna satsning skulle lyckas eftersom landstingen nu var överens.

– Om alla gör det samtidigt och jobbar efter den planen så kommer ju det att få påverkan vartän du söker dig med ditt bemanningsbolag runtom i landet, sa dåvarande landstingsrådet i Västernorrland Erik Lövgren (S) till SVT i slutet av 2016.

Men så blev det inte. SVT har kartlagt kostnaderna fram till och med september i fjol och visserligen minskar notan för hyrläkare något men för inhyrda sjuksköterskor ökar den så mycket att totalsiffran fortsätter uppåt.

Bara två minskar två år i rad

I till exempel Östergötland har kostnaderna för hyrsköterskor nästan fördubblats, och på Gotland har de ökat med 74 procent.

Den svenska vårdens årliga hyrnota ligger nu på drygt 5,5 miljarder, att jämföra med strax under 2 miljarder 2010.

I Östergötland har de totala kostnaderna ökat med 66 procent, i Skåne med 35 procent och i Stockholm med 26 procent.

I tio av Sveriges 21 regioner har kostnaderna ökat, i tio regioner har de minskat och i en (Blekinge) står utvecklingen still.

Bara två regioner – Halland och Jämtland/Härjedalen – har i SVT:s jämförelse lyckats minska de totala hyrkostnaderna två år i rad.

Stora skillnader per invånare

Stockholm, Västra Götaland och Västernorrland har de högsta kostnaderna totalt. Men när man tar hänsyn till folkmängden blir bilden en annan.

Dagens kostnader motsvarar i snitt 544 kronor per invånare i Sverige men kostnaderna är mycket ojämnt fördelade över landet. I Västernorrland motsvarar de i dag 2 000 kronor per år och invånare, över 1 000 kronor per invånare i regionerna Gotland, Gävleborg och Norrbotten, och strax under 1 000 i Jämtland/Härjedalen.

Örebro kommer närmast rikssnittet med 546 kronor per invånare, och i Stockholm, Västra Götaland och Skåne är kostnaderna lägst – under 350 kronor per invånare.