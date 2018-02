Postnord ändrar reglerna: Så mycket dyrare blir varor beställda från Kina

Räkna med kaos från och med den första mars. Då införs en regel som gör att Postnord kommer att ta ut en administrationsavgift på 75 kronor per paket som kommer från Kina och andra länder utanför EU upp till ett värde på 1.500 kronor. Är värdet högre blir administrationsavgiften 125 kronor.

Avgifterna tas ut för att Postnord ska se till att moms betalas in till statskassan och för varor med ett högre värde än 1.500 ska även tull tas ut.

– Det är bara att bita ihop och antingen betala för den billiga vara man ändå köpt eller konsumera mer på hemmaplan, säger Åsa Willcox, avdelningschef på Tullverket och ansvarig för dessa frågor.

Få betalar moms i dag – saknas nära en miljard kronor

Importen av billiga produkter från Kina har exploderat det senaste året. Varje vecka strömmar det in cirka 600.000 paket till Postnords terminal på Arlanda och det är bara en bråkdel av kunderna som betalar in den svenska momsen på 25 procent som de är skyldiga att göra.

Tullverket har beräknat att statskassan går miste om 0,5-1 miljard kronor på grund av staten inte får in dessa momspengar och därför krävt att Postnord tar fram en handlingsplan som ska vara klar senast den första mars.

Men i dag är beskedet att Postnords handlingsplan också ska börja gälla från samma datum.

– Det är naturligtvis på det sättet att från ett konsumentperspektiv hade det varit bättre om vi hade kunnat få en längre övergångsperiod, säger Thomas Backteman, kommunikationschef på Postnord.

– Men vi förhåller oss till de direktiv vi får från Tullverket.

”Det blir en betydande andel som inte kommer att hämtas ut,” säger Postnords kommunikationsdirektör Thomas Backteman om de hundratusentals paket som ligger på tullagret. Foto: Salim Alsabbagh/SVT

”Gratiskalsonger” kan bli flerfaldigt dyrare

Problemet för Postnord är att det kan ta upp till två månader från beställning till att varorna dyker upp i Sverige. Det gör att många som köpt sina varor de senaste veckorna inte vetat om att de ska betala administrationsavgiften plus svensk moms.

Den som till exempel gått in på en av de mest populära hemsidorna med kinesiska varor och beställt gratis kalsonger – ”betala bara för frakten, 19 kronor” – lär nog inte vara beredd att betala en femma i moms samt postens administrationsavgift på 75 kronor för att få hem sina ”gratiskalsonger”.

Hundratusentals paket tros bli liggande

Då 97 procent av alla de produkter som flödar in till Sverige har ett värde på under 200 kronor räknar Postnord med att många inte kommer att betala administrationsavgiften och momsen i det system som sjösätts. Det bygger på att varorna förs till ett stor tullager där Postnord sänder ut avier till kunderna där de först måste betala in avgifterna in varorna sänds ut

– Det blir en betydande andel som inte kommer att hämtas ut, säger Postnords kommunikationsdirektör Thomas Backteman.

Enligt de beräkningar som SVT har tagit del av handlar det om hundratusentals paket under den första tiden, innan konsumenterna har reagerat på nyordningen.

Beredda på konsumentkritik

Tullverket inser att det nya systemet man inför får konsekvenser och att många konsumenter blir upprörda, men att det är ett pris som måste betalas. Många butiker och affärer riskerar att slås ut när de tvingas konkurrera med e-handlare från Kina där kunderna i de flesta fall vare sig betalt moms eller tull.

– Det kommer säkert att vara väldigt negativa reaktioner från konsumenter i media, säger Åsa Willcox, avdelningschef på Tullverket.

– Å andra sidan har vi många privata aktörer här i landet och andra länder som tacksamt tar emot den förändring som vi nu möjliggör.