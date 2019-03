Anställda i hemtjänstföretag: Vi har inte fått rätt lön

Vi har träffat flera personer som menar att det handlar om tiotusentals kronor.

– Jag har förlorat 31 296 kronor. De säger hela tiden att jag ska få betalt nästa månad, men det får jag inte, berättar en tidigare anställd.

SVT Nyheter Blekinge har varit i kontakt med flera tidigare anställda på hemtjänstföretaget Gertrud Care i Karlskrona. De ger alla samma bild – hur vårdbolaget systematiskt har låtit bli att betala ut den lön som de arbetat för. De säger alla att de har förlorat tiotusentals kronor.

– Det kan vara storhelger då man bara fått hälften av det man ska ha betalt, eller kvällar då det fattats ob-tillägg. Inte vid någon lön har jag fått ut pengar för alla de timmar jag har jobbat. För mig är det ungefär 45 000 kronor som de inte betalat ut.

”Man har fortsatt i hopp om att det blir bättre nästa månad”

De anställda vi har pratat med har själva fyllt i sina tidrapporter manuellt, då de under sina anställningar inte fått tillgång till ett digitalt system som också används av vissa anställda på företaget. När de påpekat felutbetalningarna för arbetsgivaren har de oftast fått höra att de får pengarna månaden därpå, eller att de inte alls jobbat vad de sagt att de gjort.

– Man jobbar och ställer upp så mycket, men får inte de pengarna man jobbar för. Man tycker så mycket om både sina kollegor och de äldre, så man har fortsatt i hopp om att det blir bättre nästa månad, säger en annan anställd.

Fackförbundet Kommunal driver just nu flera ärenden som rör medlemmar som jobbar och har jobbat på Gertrud Care. De vill däremot inte uttala sig om konflikten, utan bekräftar bara att det pågår förhandlingar.

– Det är ett känsligt läge just nu. Vi kan inte gå in en diskussion om det här under pågående förhandling, säger Anna Bexell, fackligt ombud.

Företaget dementerar

När SVT Nyheter Blekinge når Gertrud Wieselblad, vd för Gertrud Care, tillbakavisar hon kritiken.

– Vi vill dementera det här. Tjänstgöringsrapporten måste vara korrekt ifylld. Det finns anställda som lämnar in rapporter som vi hittar fel i. Där har vi en skyldighet att se till att allt blir rätt och ge ut det på nästa lön, säger Gertrud Wieselblad.

De anställda som vi har pratat med säger just det, att ni säger att de ska få det på nästa lön, men sedan får de inte det i alla fall.

– Det får faktiskt stå för dem.