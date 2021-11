Konflikten kan ljusna – möte i hockeyettan för att hitta lösning

Bakgrunden till konflikten är att KHK inte längre ville vara en del av det tv-avtal som gäller i ligan, av ekonomiska skäl. Trots att klubben fått rätt av Svenska Ishockeyförbundet att sända matcherna på egen hand, blev följden att matcherna bojkottats av flera klubbar.

För att inte riskera att fler Karlskronamatcher blir ospelade vill nu ligaorganisationen hitta en lösning som kan accepteras av alla. Under ett förhandlingsmöte med olika representanter från Hockeyettan, la Karlskrona HK fram ett förslag för hur klubbarna i ligan ska komma överens.

– Jag vill inte gå in för mycket på vad det handlar om, men vi har lagt fram ett förslag om att under vissa former kunna sända våra matcher på den plattform som Hockeyettan har, säger klubbchef Per Rosenqvist.

Mörrum: ”Tror och hoppas på lösning”

Karlskrona HK hoppas nu att deras förslag ska gillas av resterande klubbar. Mörrum Hockey deltog i mötet och klubbens ordförande tror att man kommer att nå en överenskommelse.

– Jag tror att det kommer till att komma en lösning, det tror och hoppas jag. Jag tror att alla är trötta på det här, säger Anders Gustavsson.

Mörrum är en av de klubbar som KHK begärt kompensation från för de ospelade matcherna, där de begär över en halv miljon kronor. Oavsett vilken lösning man landar i kommer KHK att vilja ha tillbaka de förlorade intäkterna.

– De har orsakat oss ekonomisk skada så vi avser att fullfölja de kraven, säger Per Rosenqvist.

– Jag vill inte uttala mig om detta just nu utan vi får avvakta och lägga fokus på det vi har framför oss närmast nu, säger Anders Gustavsson, ordförande i Mörrum Hockey.