Leksand spelar inför tomma läktare – ”Törs inte säga vilka konsekvenser det får”

Under onsdagen fattade regeringen beslutet att alla evenemang med över 500 personer skulle ställas in. Det första stora evenemanget i Dalarna som drabbas av det här beslutet är SHL-matchen mellan Leksand och HV71 som spelas under torsdagskvällen. 7560 platser kommer att stå tomma i Leksands hemmaarena.

Beslutet får naturligtvis konsekvenser för Leksands IF, både sportsligt och ekonomiskt.

Se klippet där föreningens vd Andreas Hedbom berättar om tankarna inför publiktomma matcher och beslutet – ”Publiken och supportrarna är vårt dna”.