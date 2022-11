Tydlig trend nedåt – färre älgar har observerats i Dalarna under jakten

Älgobservationer utförs under älgjaktens första sju dagar i den första månaden av älgjakten. Jägarna rapporterar då, per jaktlag, in antal observerade älgar och den tid som de har lagt ner på älgobsen.

Enligt Anna Olofsson, som är jaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet i Dalarna, har antalet älgobservationer minskat med 22 procent de senaste tio åren, men 18 procent bara de senaste två åren.

Varierar över länet

– Det varierar över länet även om man kan se att det totalt har minskat de senaste två åren.

– Dalarna har ju legat ganska stabilt dom senaste tio åren, men nu kan man se att det minskat kraftigare de senaste två åren, säger Anna Olofsson.

I klippet berättar Anna Olofsson varför älgstammen har minskat och vad som är viktigt att tänka på framöver.