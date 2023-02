Världens äldsta träd har gått av – tung snö knäckte Old Tjikko

Det här är Old Tjikko Visa

Old Tjikko upptäcktes när forskare undersökte trädgränsen på Fulufjället i Dalarna. Att träden kan klättra högre och högre upp på fjällsluttningarna tyder på att klimatet förändras.

Granar kan föröka sig genom att slå nya rötter från grenarna. Det är så Old Tjikko har överlevt så länge, 9565. Under varmare perioder har granen stått mer upprätt som ett träd. När det varit kallare har granen levt som en buske som kan klara vintern skyddad under snön. Granen Granen är en klon och den största stammen som sticker upp idag är några hundra år gammal.