Veronica Palm: C och V vinnarna – Sverige förlorare

– Genom deras positioner, genom att de kan sitta och säga nej till varandra. Det betyder att det är svårare att gå fram med en stark regering och en stark budget, säger Veronica Palm.

Demokratin är förlorare och trovärdigheten för politiken drabbas av det som händer nu, menar Lars Leijonborg, före detta partiledare för Folkpartiet.

– Visst det är spännande, men ovärdigt. Det är så mycket konstigheter, säger Lars Leijonborg.

– Det sades att januariavtalet skulle avvecklas under ordnade former. Nu avvecklas det under mycket oordnade former. Det är enormt mycket egendomligheter som hänt i Sverige de senaste veckorna.

