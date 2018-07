Ängra Camping evakuerades – höga flammor över träden

Det rapporterar P4 Gävleborg

– Vi har blivit evakuerade från campingen i Ängra. Höga flammor sågs ovanför trädkronorna och en tjock rök. Kort därefter såg vi branden träda fram genom skogen och vi frick springa och flytta våra fordon , rapporterade P4 Gävleborgs reporter på plats, Arvid Jansson.

Campingen ligger strax söder om Kårböle i Nordvästra Hälsingland och där har det nu brunnit i skogen sedan i lördags.l

Flera andra bränder härjar också just nu i området. I Laforsen, Nötberget och Tovåsen. Dessutom har man under eftermiddagen upptäckt minst två brandhärdar, via brandflyget, i Hudiksvalls- och Nordanstigs kommuner

