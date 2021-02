Här hämtar gymnasieelever ut matlådor: ”Vi ska vara tacksamma”

När pandemin bröt under våren fick elever hämta ut matlådor för en hel vecka som de har kunnat beställa fyra dagar i förväg via en länk. Under hösten har de hämtat tio lådor åt gången.

Till skillnad från grundskolorna finns det inga lagliga förpliktelser på gymnasieskolorna om att skolmaten ska vara kostnadsfri. Det är frivilligt och upp till kommunerna och de andra huvudmännen att avgöra om gymnasieeleverna ska ha kostnadsfri mat eller inte. Under pandemin har Gävle kommun gjort valet att tillhandahålla gratis matlådor för elever på distans.

– Det var lite problem under förra terminen men nu går det bra. Man visar bara upp sitt studentkort så får man sina matlådor, säger gymnasieeleven Dan Suleiman.

Skolkamraten Simon Segovia tycker att matlådorna är något små.

– Tonårskillar äter extremt mycket, och jag äter två matlådor på en måltid. Jag kan äta sex stycken på en dag.

Se hur matutdelningen går till i klippet