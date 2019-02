Ljusdals kommun går mot avgörande i frågan om dragningen av riksväg 84

Når inte kommunen en lösning den 25 februari kan Trafikverket efter den 28 februari, i teorin, följa sin egen vägplan utan att behöva ta hänsyn till några synpunkter kommunen kan tänkas ha. När kommunstyrelsen sammanträdde den 5 februari var det bara Moderaterna och Ljusdalsbygdens parti som var emot ett vägbyte.

– Flyttar vi vägen kommer färre åka genom Ljusdal och färre kommer stanna och handla. Och handlarna har det tufft som det är i dag, säger Maria Molin (M), ledamot i kommunfullmäktige i Ljusdal.

Företagare och tung trafik

Främst är det två punkter som vägbytet handlar om. Dels om den tunga trafiken ska röra sig genom eller runt centrala Ljusdal, dels hur företagarna ska klara sig om de privata trafikanterna försvinner från centrum. Socialdemokraterna tror inte att ett vägbyte kommer innebära en handelsdöd för köpingen.

– Farhågorna är att handlarna som är emot vägbytet, i framtiden får rätt – att köpingen kommer att dö. Och jag betvivlar det. Jag tror att vi kan skapa ett positivt samhälle med ett vägbyte, säger Markus Evensson (S), ordförande i kommunstyrelsen i Ljusdal.

Trafiken har ökat

Trafikmängden på 84:an har ökat och Socialdemokraterna menar att tung trafik genom Ljusdal ökar, men att det sistnämnda bör få ett slut genom ett vägbyte. Moderaterna håller inte med om att den tunga trafiken rör sig genom köpingen.

– Som det är idag går redan den tunga trafiken på andra sidan sjön, det vet vi som bor här och det vet Trafikverket, säger Maria Molin.

För Socialdemokraterna består nyckeln till ett attraktivt Ljusdal av att kommunen får kontroll över centrum och att tung trafik leds om.

– Det viktigaste för mig är att får rådighet över Norra Järnvägsgatan. Att kunna göra de byggnationer vi vill och förändra parkeringar, busstation och tågstation så de blir lättillgängliga. Och att tvinga den tunga trafiken att köra på Kyrksjönäsvägen i framtiden, säger Markus Evensson.

Under torsdagen lämnade även 20 företagare in 1800 namnunderskrifter som kräver en folkomröstning om riksvägen in till valnämnden.

Hör vad företagare i centrala Ljusdal har att säga om vägbytet i klippet ovan.