Inställda tåg när stormen Dennis drar in

På grund av stormen Dennis som väntas dra in över landet i helgen har Hallandstrafiken ställt in all tågtrafik mellan Varberg och Borås.

Från och med midnatt, natten till söndagen, är allt tågtrafik längs Viskadalsbanan inställd. Först på måndag klockan 18:00 ska tågen rulla som vanligt. Sträckan, som går mellan Varberg och Borås, är i stort behov av upprustning och så sent som förra helgen fick tågen ersättas med buss. Dela Dela

