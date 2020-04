Så blir det när bussdörrarna stängs: Oklart vilka biljetter som kan användas

Många bussförare är oroliga för att smittas av coronaviruset när resenärerna går in genom framdörren. Det är en oro som Kommunalfacket har tagit på allvar och drivit ända upp till Arbetsmiljöverket.

Nu har Arbetsmiljöverket gjort en vägledande underrättelse som troligen redan i morgon omvandlas till ett beslut. Facket får stöd, framdörrarna ska stängas från och med fredag, skriver verkets jurister.

Bussförarna och skyddsombuden är glada. Skånetrafiken ligger i startgroparna för att snabbt sätta in en rad åtgärder.

– Så snart Arbetsmiljöverket har fattat sitt formella beslut sätter vi igång, säger Samman Tondnevis från Skånetrafiken.

Oklart med biljettsystemet

Det handlar om att snabbt få ut information till resenärerna och sätta upp skyltar i de låsta framdörrarna om att gå in via en bakre dörr. På en del bussar finns det bara en sådan. Oroliga resenärer har vänt sig till SVT Nyheter Helsingborg med undran om det inte finns risk för en trängsel som inte är önskvärd när alla ska in och ut genom samma dörr.

– Det finns det helt klart och det är vårt största problem. Vi kan bara be våra resenärer att visa hänsyn till varandra, säger Samman Tondnevis.

Ett annat problem är betalningen. Den som löser biljett i en automat eller i mobilen har betalningsbeviset med sig.

Men inte de som i dag blippar sitt betalkort.

Det är något som Skånetrafiken nu diskuterar med bussbolagen, bland annat Arriva som kör lokalt i Helsingborg och Nobina som kör i Malmö, Lund och Landskrona.

– Vi avvaktar nu slutligt besked från Skånetrafiken. Det här vill vi göra i samverkan med både dem och övriga bussföretag i Skåne, säger David Erixon, kommunikationschef hos Nobina.