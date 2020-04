Studenterna i Helsingborg efter inställda utspringet: ”Vi tas inte på allvar”

– Det känns som att vi inte tas på allvar för fem öre. Vi lägger ned tid och energi för att vi ska få en så bra student som möjligt, säger Amra Serdarevic, elev på sportgymnasiet i Helsingborg.

Elever som SVT har varit i kontakt med och i studentgrupper på sociala medier berättas det att man inte fått någon återkoppling – utan i stället ett automatiskt svar från kommunen.

– Jag skickade in ett förslag på att vi kunde ha flakåkning utanför staden och fick då bara ett autosvar. Det kändes jättetråkigt. Jag förstår att de har fått in många förslag, men det kändes som att kommunen ville att vi skulle acceptera att allt hade ställts in, säger Emmi Palmén elev på Thoren business school.

Emmi Palmén elev på Thoren business school. Foto: Privat

Men enligt kommunen så har alla förslag tagits in och det har gjorts en värdering och bedömning av dem.

– Jag förstår frustrationen när man får ett autosvar, men det har varit tidsmässigt omöjligt att svara individuellt på allt som har kommit in till oss, säger Christian Olsson, verksamhetschef Gymnasiet.

Hur många förslag har ni fått?

– Vi har inte gjort en sammanställning än men jag skulle tippa på ett drygt tjugotal förslag, säger han.

Nytt besked

Enligt kommunen kommer det ett tydligare besked på studentfirandet nästa vecka.

– Det är ett besked kring vad som gäller och vilka lösningar vi tror är genomförbara med de restriktionerna vi har, säger Christian Olsson.