Flera utredningar efter storbranden i Härjedalen

Larmet om branden kom in vid 16-tiden på tisdagseftermiddagen och den spred sig snabbt till en ladugård. Totalt 22 brandmän från fem olika räddningstjänster bekämpade branden under kvällen och natten. En brandman fick åka till sjukhus under kvällen med brännskador och en annan åkte till sjukhus under natten sedan hen drabbats av andningssvårigheter.

– Vi har inlett dels en utredning om branden och dels en utredning om arbetsplatsolycka, säger Johan Wickenberg, stf räddningschef i Jämtland

– Det är väldigt ovanligt att brandmän skadas vid insatser hos oss, säger Johan Wickenberg. Båda brandmännen har fått lämna sjukshuset under dagen.

Polisutredning inledd

Även polisen har inlett en förundersökning om brott.

– Rubriceringen är grov allmänfarlig vårdslöshet, säger förundersökningsledare Agneta Brovinius hos polisen.

Att brottet utreds som grovt beror till största delen på värdet av det som brunnit. Sju byggnader brann ner, däribland ett bostadshus och ett fritidshus.

– Nu ska vi höra vittnen och målsägande i målet, säger Agneta Brovinius.

Polisen utreder också arbetsmiljöbrott med anledning av att två brandmän ådrog sig skador.

Varför branden startade är inte fastslaget ännu.