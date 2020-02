ÖFKs utländska sponsor – ett litet bolag på Cypern

I november i fjol beslutade licensnämnden att neka Östersunds fotbollsklubb fortsatt elitlicens. Beslutet överklagades och i december gav Svenska fotbollsförbundets överklagandenämnd grönt ljus. Klubben fick fortsatt elitlicens.

En orsak var en ny sponsorsintäkt på 15 miljoner kronor från ett utländskt bolag. Då hade inga pengar kommit men bolaget hade, enligt överklagandenämndens dom, skriftligen bundit sig till ett avtal med klubben.

Begränsat med uppgifter

Nu är vi i slutet februari och fortfarande har inga pengar kommit. Däremot gick klubben i helgen ut och berättade vilket utländskt bolag det handlar om. Enligt ÖFKs hemsida heter bolaget Puls8 Ltd. Ett bolag på Cypern.

Vad är då det för bolag? Ja, eftersom det är ett utländskt bolag finns begränsat med uppgifter. Det SVT hittills fått fram är att det registrerades sommaren 2018. Adressen som finns registrerad går till en lägenhet på Cypern.

Så vitt SVT kan se har de ännu inte skickat in någon årsredovisning.

Förhandlingar pågår

Det är två personer i styrelsen. En av dom, director Jonathan Lassman, var den som tillsammans med ÖFKs vd Lennart Ivarsson gick ut med informationen i helgen. Tillsammans skriver dom bland annat det pågår diskussioner mellan parterna vad gäller investeringar i ÖFK.

De skriver: ”..we stress that we do have an ongoing understanding with Puls8 to source investment for ÖFK.”

De skriver också: ”Publicity could damage ongoing negotiations between Puls8 and financiers.”