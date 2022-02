Slopade gränsrestriktioner – handeln i Storlien vaknar igen

Det har varit mer eller mindre nattsvart för gränshandeln i Storlien under pandemin. Det nybyggda köpcentret har gapat ganska tomt på grund av alla restriktioner som i omgångar gjort det svårt för köpsugna norrmän att ta sig dit.

Men i onsdags tog Sverige bort de flesta restriktioner som funnits under pandemin, bland annat hur personer kan resa in i landet. Och nästan lite utan förvarning gjorde även Norge samma sak under lördagsförmiddagen.

SVT Nyheter Jämtland var på plats i Storlien under lördagen.

I klippet ovan kan du se vad både norrmän och handlare i Storlien kände nu när restriktionerna tagits bort.