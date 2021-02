Strömsund vill motverka trängsel med ny e-tjänst – kan anmäla fel på serveringsställen

Idén om en e-tjänst uppstod då man sett liknande metoder för att bekämpa smittspridningen på restauranger i andra kommuner. Nu hoppas Strömsunds kommun att den nya e-tjänsten ska göra det lättare för kommuninvånare som vill uppmärksamma brister.

– Det verkade vara ett spännande och effektivt alternativ för oss. Vi har tidigare fått in anmälningar via mejl och via kommunens växel och då kan det ta tid innan vi blir uppmärksamma på problemen. Nu när man anmäler via en hemsida får vi informationen direkt, säger Anders Bergman, Chef för miljö- och byggavdelningen i Strömsunds kommun, som ansvarar för den nystartade e-tjänsten.

Vill inte hänga ut någon

Redan idag är det många företagare som följer rekommendationerna men kommunen har fått in en del klagomål. Anders Bergman påpekar dock att e-tjänsten inte är tänkt att användas för att peka ut särskilda företag som dåliga.

– Vi har egentligen inte haft några större problem med trängsel på serveringsställen under pandemin. Alla företag anpassar sig så gott de kan och det kommer hela tiden nya restriktioner.

– Skulle vi få in anmälningar nu så ser vi det mer som en möjlighet att snabbt kunna ge företagen en bättre återkoppling så att de kan anpassa sina verksamheter, säger han.