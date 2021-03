Han ska ta reda på hur väl IVA-vården av covidpatienter lyckats i länet

1 . Studera trakeostomi (en plastslang genom ett kirurgiskt hål på halsen) vid inläggning och användning. Vilka problem har uppstått och hur har det fungerat för patienterna?

2. Studera tillgänglighet till och komplikationer relaterade till inläggning och användning av venportar (en slang in i blodet) hos cancerpatienter under coronapandemin. Tillgången till operationsutrymme har varit mycket begränsat. Operatörer som normalt inte lägger in venportar har fått hjälpa till med inläggandet. Dessutom har personal som normalt arbetar med cancerpatienter deltagit i covidvården, vilket kan ha påverkat skötseln av venportar.

3. Studera om vanliga akuta kirurgiska- (exempelvis blindtarmsinflammation) och ortopediska tillstånd har påverkats av den reducerade operationskapaciteten. Exempelvis kan det tänkas att tiden till operation har förlängts och att detta har gett fler komplikationer så som brusten blindtarm.

4. Kartlägga andelen sjukhusvårdade patienter med covid-19 där man bedömt att intensivvård inte kommer gynna patienten. Patientgruppen kommer att studeras utifrån behandlingsinsatser och resultat. Dessa beslut kan ha påverkat resultaten för intensivvården.

5. Deltagande i en sk multicenterstudie (på flera sjukhus) där man analyserar om buklägesventilation minskar behovet av respiratorbehandling hos patienter som vårdas för covid-19 och har högflödesbehandling med syrgas via näsan. Studien leds av Akademiska sjukhuset i Uppsala.