Här är de mest lästa artiklarna under 2018

Under det gångna året har fler och fler hittat till SVT Jönköpings nyhetssajt och laddat ner appen. SVT är för många den primära nyhetskällan och ni är många som tagit del av de lokala nyheterna under 2018. Här är ett axplock av de artiklar som intresserat flest läsare.



Året inleddes med en tragisk händelse där en kvinna och hennes 8-åriga dotter försvann i skogen i Sävsjö. Lite senare upptäcktes en lättklädd pojke i 10-års åldern på länsväg 127. Det kom fram att pojken var son till kvinnan som var försvunnen och att hon lämnat pojken för att gå vidare med sin dotter in i skogen, även hon väldigt lättklädd.

Under natten hittades kvinnan och dottern svårt nedkylda, mammans liv gick inte att rädda och dottern var allvarligt skadad. Hennes köldskador ledde till att de var tvungna att amputera kroppsdelar medan sonen klarade sig med lindriga skador. SVT granskade senare polisens räddningsarbete och kom fram till flera brister.

Spela Avlidna mamman bodde på asylboende i Sävsjö

Stort polispådrag då elev skadade andra elever med kniv

I september i år fick polisen larm om att en person befann sig utanför Råslättsskolan med en kniv, en händelse som väckte stor uppmärksamhet. När polisen kom till platsen var två elever skadade och de fördes med ambulans till sjukhus. Den skyldiga, en pojke under 15 år, omhändertogs och det fastställdes att han var elev på skolan och hade agerat på egen hand då han ville skada elever. Pojken har tagits om hand av sociala myndigheter.

Spela Daniel Mardini, verksamhetsansvarig på Råslätts fritidsgård, berättar om stämningen efter knivdådet. Foto: Philip Naskret/SVT

Misstänkta Huskvarnamordet

Årets kanske största enskilda största nyhet är det misstänkta mordet på den hemlösa mannen, Gheorghe Hortolomei-Lupu, även kallad Gica, i Huskvarna. En 16-årig pojke misstänktes för mord eller i andra hand synnerligen grov misshandel och vållande till annans död medan en 14-årig pojke misstänktes för mord.

Efter sex dagars rättegång bakom stängda dörrar yrkade åklagaren på sluten ungdomsvård i tre år för 16-åringen. För 14-åringen, som inte kan dömas för brott på grund av sin låga ålder, handlar det om bevistalan och om han anses skyldig kommer han att omhändertas av sociala myndigheter. De båda pojkarna nekar dock till mord och domen kommer falla den 28 december.

Spela Hemlösa Gheorge Horolomei Lupu, även kallad Gica, brukade sitta ensam vid sitt bord inne hos Frälsningsarmén. Foto: Firat Celik/TT

Återkommande skadegörelse

En annan händelse som skapade irritation i läsekretsen är nyheten om återkommande skadegörelse på konfirmationsläger som kostat Svenska kyrkan nästan 200 000 kr de senaste sex åren. I maj i år kastades flera stolar ner från ett tak under ett konfimationsläger på Stiftsgården Tallnäs utanför Skillingaryd. Till följd av detta skickades en konfirmand hem på grund av misskötsel.

Spela Ann Aldén är kyrkoherde i Jönköpings församling. Foto: SVT

Sexhandel i Jönköping

I oktober berättade vi att polisen under två månader haft en riktat insats mot människohandel och sexköp i Jönköping. Nyheten blev välläst och avslöjade att det förekommer prostitution bland både kvinnor och män i länet, men det skiljer sig åt hur det går till. Länsstyrelsen berättar att de flesta kvinnor kommer från andra länder och åker från plats till plats för att sälja sex och stannar inte mer än några dagar på varje plats. Sexhandeln har bland annat skett i lägenheter i centrala Jönköping och i campingstugor.

Männen som säljer sex däremot bor oftast här. Ofta är det HBTQ-pojkar eller ensamkommande flyktingpojkar. Handeln förekommer oftast på allmänna platser som exempelvis offentliga toaletter och badhus eller ute i skogen.

Spela I klippet berättar Madeleine Söderberg på Länsstyrelsen i Jönköping, som är expert på sexhandel, hur de arbetar för att komma åt prostitutionen i länet. Foto: TT/SVT

Nyhet som spridits internationellt

En roligare nyhet som uppmärksammats även internationellt är åttaåriga Sagas svärdfynd när hon badade i sjön Vidöstern i somras. Svärdet bedömdes vara från tidiga järnåldern. Saga upptäckte svärdet när hon råkade trampa på det när hon skulle bada. Svärdet visade sig senare vara ovanligt välbevarat.

Fyndet rapporterades av flera internationella medier, däribland CNN och BBC och människor gjorde snart kopplingar till historien om kung Arthur, The lady of the lake och det mytomspunna konungasvärdet Excalibur som enligt legenden återfåtts efter att ha legat på botten av en sjö.

Spela Sagas bad i Vidöstern slutade med ett spektakulärt fynd Foto: Sagas svärd

Främmande fisk ledde till tömning av damm

Tömningen av vatten i Bergadammen i Gränna var en nyhet som många av våra läsare visade intresse för. Orsaken var att den främmande fiskarten Solaborre, som klassas som en invasiv art, skulle utrotas eftersom den gör skada. Räddningstjänsten var på plats och pumpade vatten från dammen i flera dagar.

Tidigare har endast ett exemplar av denna fiskart upptäckts i Sverige och länsstyrelsen misstänker att någon placerat ut fisken i dammen. Länsstyrelsen polisanmälde händelsen då det är förbjudet att sätta ut fisk utan tillstånd.

Spela Karl-Magnus Johansson, fiskerikonsulent på länsstyrelsen i Jönköpings län jobbar hårt för att utrota solaborren från Bergadammen på Grännaberget. Foto: SVT

Korsmysterium under sommaren

I somras uppdagades ett mysterium då det sattes upp kors på olika ställen på kommunal mark runt om i Jönköping och Huskvarna. Korsen var tre meter höga och ordentligt förankrade i marken och kommunen övervägde att göra en polisanmälan eftersom korsen var uppsatta utan tillstånd.

Mysteriet löstes dock när en liten kristen grupp gav sig till känna och sa att de hade satt upp korsen. Anledningen till att de placerat ut korsen var att de haft bönestunder på de olika platserna och efter det sa sig ha fått en vision om att korsen kunde proklamera Gud över Jönköping.