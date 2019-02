Operationssköterskor garanteras jobb efter specialistutbildning

Stora pensionsavgångar väntar de närmaste åren när det gäller operationssköterskor. De är också en av de yrkesgrupper där Region Norrbotten har störst kostnader och är mest beroende när det kommer till inhyrd personal.

Nu försöker Region Norrbotten uppmuntra till specialistutbildning.

”Väldigt glada”

Den som väljer att göra det får behålla sin lön under utbildningstiden och är garanterad jobb efter utbildningen.

– Vi är väldigt glada att kunna erbjuda den här specialistutbildningen i samverkan med Luleå tekniska universitet. Vi hoppas att kunna fylla platserna och därför är det naturligt att erbjuda de sjuksköterskor som under 2019 påbörjar utbildningen bibehållen grundlön under studietiden, säger Per Marcusson, länschef för anestesi/operation/intensivvård.