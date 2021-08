Trafikupproret hoppas på folkomröstning om superbussarna 

Efter starten av BRT-projektet har Trafikupproret i Örebro börjat samla in namnunderskrifter för att försöka få till en folkomröstning. Under lördagen hoppas man kunna samla in ännu fler genom att finnas på plats i centrala stan.

– Målet är 12 500 röster och vi har kommit en bit på väg, säger Hannah Ljung, Trafikupprorets initiativtagare.