Andra vågen har större effekter på samhället enligt länsstyrelsen

Enligt rapporten anger samtliga kommuner i Östergötland att de har en påverkan på samhällssektorn i form av en ansträngd bemanningssituation. Samtidigt är flera kommuner och aktörer i länet oroliga för ytterligare påverkan på samhällsviktig verksamhet.

– Det är ett skarpare läge nu. I den aktuella lägesbilden tycker vi oss kunna se en större samhällspåverkan och att effekterna bedöms kunna bli mer omfattande än under våren. Pandemin går djupare och bredare, till exempel genom att mer har ställts in under hösten, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland i ett pressmeddelande.

Sedan tidigare lägesbildsrapporteringar är det även känt att hälso- och sjukvård samt företag inom handel, restaurang, kultur, besöksnäring och event påverkats sedan smittan började sprida sig i länet.