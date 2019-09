Norrköpings lyckade trygghetsarbete ska fortsätta

I Norrköping bedömdes Hageby, Navestad och Klockaretorpet som utsatta vid förra listningen, men i år plockades Hageby bort från listan. Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping, berättade då om resultaten:

– Vi ser att till exempel skolresultaten har gått upp och att färre brott begås i Hageby. Vi är väldigt tacksamma för det arbete som polisen gör.

Fokus på barn och unga

De senaste åren har polisen, kommunen och flera andra aktörer arbetat fokuserat tillsammans för att förbättra situationen i Hageby och det arbetet vill man nu fortsätta med.

Jörgen Jonsson, koordinator på Utredning- och utvecklingsenheten. Foto: Norrköpings kommun

– Bara för att Hageby tas bort från listan betyder det inte att det inte kan ändras, alla aktörer ser vikten av att fortsätta arbetet, säger Jörgen Jonsson, koordinator på Utrednings- och utvecklingsenheten på Norrköpings kommun.

Han berättar att det framgångsrika arbetet beror på flera saker. Polisen har fokuserat mycket på området och menar att samverkan med andra myndigheter, som socialtjänsten, är viktigt för att kunna vidta åtgärder för barn och unga. Mötesplatsen Portalen är viktig bland annat för dess kontakter med arbetslivet och idrottsföreningarna Hageby IF och Norrköping Basket har fått in fler unga in i föreningslivet.

– På Klingsborgsskolan säger rektorerna att det verkligen vänt, med fler behöriga elever och större närvaro, säger Jörgen Jonsson.

Även bättre i Klockaretorpet

En del av insatserna görs även i de andra utsatta områdena och även i Klockaretorpet har situationen förbättras menar han:

– Polisen blev förvånad över att Klockaretorpet fortfarande var med på listan. Men nu gäller det att fortsätta även om det ser bättre ut.