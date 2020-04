Östergötland hårt drabbat sett till folkmängd

Enligt siffror från Folkhälsomyndigheten har Östergötland under torsdagen 110,4 fall per 100 000 invånare. Bara Sörmland har fler med 112,6 sjukdomsfall per invånare. Båda regionerna ligger förnärvarande högre än Stockholm. Och under torsdagsförmiddagen låg Östergötland till och med i topp, sett till folkmängd.

– En av anledningarna kan vara att vi, från de initiala fallen, kunde härleda det till människor som varit utomlands i Italien och därefter sett en samhällsspridning. En annan förklaring kan vara närheten och pendlingen till både Stockholm och Sörmland, säger Rickard Lundin, sjukvårdsledare vid regionala sjukhusledningen i Region Östergötland.

Ingen storm i Östergötland

Under torsdagen ökade antalet smittade och ytterligare två personer har dött till följd av coronaviruset. I Stockholm pratar man om att ”stormen” är där. Men enligt Rickard Lundin är utvecklingen i Östergötland väntad.

– Vi har fortfarande en förväntad händelseutveckling. Vi har med det här i vår plan och tar höjd för de behoven som vi ser komma, säger Rickard Lundin.

Hör mer i klippet ovan.