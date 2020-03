Musikalen Lizzie som spelas i LInköping ställs in 18-22 mars. Foto: SVT

Östgötateatern ställer in alla föreställningar i två veckor

Östgötateatern och ung scen/öst ställer in all publik verksamhet under mars månad på grund av den rådande situationen med coronaviruset.

– Vi har gjort en risk- och konsekvensanalys som lett oss till slutsatsen att det är nödvändigt att ställa in den publika verksamheten i två veckor. För oss är publikens och personalens säkerhet det viktigaste, säger Pia Kronqvist, VD Scenkonst Öst, i ett uttalande. Man kommer att kontakta alla som bokat biljett och kommer uppdatera sin webb löpande med aktuell information. – Det här ett tråkigt men nödvändigt beslut. Vi jobbar just nu febrilt med att planera hur verksamheten ska se ut efter dessa två veckor, säger teaterchef Nils Poletti. Här är alla föreställningar som ställs in: Musikalen Lizzie 18-22 mars.

Fallet Lizzie Borden, programkväll 19 mars.

Alla mina liv flyttas fram två veckor med premiär den 3 april.

Bygdens söner ställer in fem föreställningar,

Den svenske sonen i samarbete med Riksteatern. Besked kommer från Riksteatern imorgon tisdag.

Prinsessan Penta ställs in 21, 22, 28 och 29 mars.

Livat i parken ställs in helt.

Tårtbagaren ställs in i två veckor.

Himmel byter färg ställs in i två veckor. Östgötateatern tillsammans med Norrköpings Symfoniorkester utgör Scenkonst Öst.

