Pia Kronqvist, vd Scenkonst Öst. Foto: Maria Hovberg/SON och Tobias Holmqvist/SVT

Norrköpings symfoniorkester ställer in under mars

Symfoniorkestern i Norrköping, SON, ställer in all verksamhet som normalt har publik under resten av mars på grund av coronapandemin. Det innebär att en konsert i vardera Linköping och Norrköping, samt en i Stockholm, inte blir av.

– Vi har gjort en risk- och konsekvensanalys som lett oss till slutsatsen att det är nödvändigt att ställa in den publika verksamheten i två veckor. För oss är publikens och personalens säkerhet det viktigaste, säger Pia Kronqvist, vd på Scenkonst Öst, i ett pressmeddelande. Konserten i Norrköping skulle ägt rum 19 mars och den i Linköping dagen därpå. Om den planerade dirigentmasterproduktionen kommer att genomföras 26 mars blir det också utan publik. SON tillsammans med Östgötateatern utgör Scenkonst Öst. Dela Dela

