För farligt att ha fullmäktigemöten i biografen

Boxholm

Har sedan i våras flyttat sina fullmäktigesammanträden till större lokal, biografen i Folkets hus, alla 21 ledamöter har fått vara med.

Finspång

Har sedan april haft 29 ledamöter som får vara med på mötena, istället för ordinarie 45. Tänker hålla sitt nästa möte 18/11 i biografsalongen i kulturhuset.

Kinda

Stannade kvar i sin ordinarie fullmäktigesal, men gick under våren ner från 35 till 23 deltagare. Nu är man full styrka igen och ska ha sitt budgetmöte den 16/11.

Linköping

Ställde in mötet man skulle haft den här veckan (3/11). Under våren hade man 41 ledamöter istället för ordinarie 79 på mötena. Det är oklart hur man gör på nästa möte som är 24/11, men till skillnad från flera andra kommuner så är iallafall det viktiga budgetmötet avklarat.

Mjölby

Har haft 25 ledamöter på mötena istället för ordinarie 45 och ställt in ett par gånger. Tänker gå över till digitala möten, men har än så länge inte fått det att fungera.

Motala

Har flyttat runt fullmäktige och testat andra lokaler där smittrisken är mindre, en läktare på fotbollsarenan, en gymnastiksal och nu på senare tid en stor sporthall. Planerna är att snart övergå till digitala möten. Nästa möte är 16/11.

Norrköping

Har haft 43 ledamöter på plats i fullmäktigesalen, de övriga 42 har fått följa mötena digitalt. Nästa möte är 30/11.

Söderköping

Ställde in mötet man skulle haft den här veckan (4/11). Istället hoppas man kunna ha möte 18/11 istället. Tidigare möten i år har man varit i sin ordinarie fullmäktigesal med alla 39 ledamöter, men inga ersättare.

Vadstena

Hade 21 istället för 35 ledamöter under våren, ställde in septembermötet och hade full bemanning på oktobermötet men i en högstadieaula. De nya coronadirektiven gör att man ställer in novembermötet (18/11) och alla nämndmöten ska hållas digitalt tills vidare.

Valdemarsvik

Hade en period i våras möten med 18 av 35 ledamöter, men är nu tillbaka till full bemanning i ordinarie fullmäktigesal. Inför nästa möte som är budgetmötet 23/11, så ska man diskutera om man ska återinföra begränsningar.

Ydre

Har under året haft möten som normalt med de 21 ledamöterna i vanliga fullmäktigesalen, men ökat avstånden så man inte ska sitta så nära varandra. Nästa möte är 7/12.

Åtvidaberg

Gick ner från 35 till 21 ledamöter under våren, men har haft full styrka igen nu i höst. Det senaste mötet, förra veckan, hölls i i den gamla industribyggnaden Facetten på en plats där man i vanliga fall tränar golfslag.

Ödeshög

Har minskat från 35 till 25 ledamöter och hade vårens möten i Lysingsskolans aula. Nu är man tillbaka i Riddarsalen, men planerar att ställa in nästa möte den 23/11.

Region Gotland

Har tidigare haft 36 ledamöter på mötena istället för ordinarie 71, men på mötet i oktober var alla ledamöter med digitalt istället. Nästa möte, 16/11 är budgetmöte, så då planerar man att ledamöterna ska få vara samlade igen, i en stor sporthall i Visby.

Region Östergötland

Har haft ungefär hälften (52 av 101) av deltagarna på plats i fullmäktigesalen och resten har deltagit digitalt.