Så luktar det i bajsparken – gödsel ska stoppa valborgsfestandet

Vår reporter Mimmi Moberg har varit där och luktat.

– Det luktar skit, konstaterar hon.

Kommunalrådet Muharrem Demirok (C) tycker att åtgärden är nödvändig, men hade helst velat se att det inte behövde göras.

– Vi fick ganska tydliga indikationer under gårdagen på att det planerades ett antal stora studentfiranden, så vi fick helt enkelt planera in det här. Jag lider med ungdomarna som nu behöver ställa in alla sina planer. Men nu måste vi hjälpas åt och då blir det tyvärr sådana här konstiga åtgärder.

