Så planerar din kommun att bedriva förskoleverksamheten under sommaren

Motala kommun:

Svar från Yvonne Larsen, verksamhetschef:

Kommer kommunens förskolor hålla öppet hela sommaren? Om inte vilka veckor planerar ni stänga verksamheten?

Motala erbjuder förskoleverksamhet under hela sommaren men under några veckor på ett begränsat antal förskolor. Kommunens förskolor har sedan många år sammanslagning under fyra veckor. I år är dessa veckor v.27-30, dvs under juli månad.

Skiljer sig denna sommar sig jämfört med tidigare? (Har man fler sammanslagningar, längre period stängt osv.)

Sammanslagning sker alltid under fyra veckor på förskolor spridda geografisk. Skillnaden i år är att vi erbjuder vi förskoleverksamhet på fem förskolor, förra året på fyra.

De sommaröppna förskolorna bemannas primärt med ordinarie personal för ökad trygghet och kvalitet. Sammanslagningar möjliggör att bevilja medarbetare välbehövlig semester.

Har det varit svårt att få in vikarier/planera sommaren med tanke på pandemin?

Det är svårt att hålla öppet och bemanna på varje enskild förskola, behovet är heller inte så stort. Än så länge planerar Motala kommun för sommarsammanslagning som tidigare år, vi följer noga händelseutvecklingen när det gäller Covid19 och kan fatta annat beslut om så skulle krävas.