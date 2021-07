Stopp för kryssningsfartyg i Visby hamn – kraftiga vindar väntas

Det var under torsdagsmorgonen som kryssningsfartyget Siljan Symphony skulle lägga till i Visby hamn, men innan ankomst hade det börjat blåsa mellan 8 och 12 meter per sekund. Sjöfartsverket har en restriktion på 12 meter per sekund – om det blåser över det ska hamnen stängas. Beslutet togs därför att fartyget skulle vända.

– Vi tog beslutet i stället för att ligga där och vänta. Vinden kommer inte att avta, säger Erika Janson, kommunikationschef på Tallink Silja.

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för kuling och meddelar att det kan blåsa mellan 14-17 meter per sekund under torsdagseftermiddagen.

Även ett tyskt kryssningsfartyg, kallat Mein Schiff 6, påverkas av vindarna i Visby.

”Inget ovanligt”

Enligt Henrik Ahlqvist, chef för kryssningsverksamheten i Visby, är det här något som händer flera gånger per år.

– Det här är inget ovanligt, säger Henrik Ahlqvist.

Ahlqvist förklarar att kryssningsfartygen lägger till i yttre hamnen, som är helt oskyddat. Därför påverkas de mer när det blåser jämfört med fartygen som lägger till i inre hamnen, så som Destination Gotland.

Än så länge påverkas inte Destination Gotlands ankomster.