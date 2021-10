Vildsvinen tillbaka i Åby: ”Svåra att komma åt”

Både grannområdet i västra delen av Åby, och idrottsföreningen Åby IF har drabbats av vildsvin. Det är andra året Åby IF får en av sina fotbollsplaner saboterade.



– Vi hade vildsvin här förra hösten, då satte vi upp ett elstaket som höll de borta fram till augusti i år. Sen kom de in igen vid ett tillfälle, då vi hade problem med strömmen, säger styrelsemedlem Gustav Sundkvist till SVT.



Första gången fotbollsföreningen drabbades av vildsvin gick det att återställa planen ganska snabbt. Denna gång måste de ta bort allt gräs och lägga nya gräsfrön. I bästa fall går planen att använda nästa sommar igen.



– Dels är det en ekonomisk sida att det går åt material, samt att det går åt arbetsinsats vi hade kunnat lägga på fotbollsverksamhet istället, säger Gustav Sundkvist.