Regiondirektör får sparken

Skånes regiondirektör Alf Jönsson lämnar sin post efter att ha tagit en time out under tiden som han utreds för mutbrott, något som SVT Nyheter Skåne avslöjade. Regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M) säger att det är något som växt fram under ett tag och bekräftar att en fallskärm värd 4,7 miljoner kronor nu har lösts ut.